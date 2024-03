What’s Up, Noa, Dex & Ellen?

Carnaval is alweer een paar weken achter de rug, maar Noa van der Steen (4), Dex van Abeelen (10) en Ellen Schellekens (14) hadden zondag nog wel zin in een feestje. Met hun carnavalsvereniging De Walvisjes vierde het drietal het halfvastenbal in gemeenschapshuis De Rots in Boxtel, dat traditioneel plaatsvindt halverwege de veertigdagentijd tussen het leutfeest en Pasen.