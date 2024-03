De Rooi Pannen biedt een kijkje in de keuken

35 minuten geleden

Mbo-opleiding De Rooi Pannen houdt donderdag 7 maart een informatiedag voor toekomstige studenten. De onderwijsinstelling laat hen dan proeven van de verschillende studierichtingen die zij te bieden heeft.

Onder het motto ‘niet net echt studeren, maar écht echt’, zet De Rooi Pannen de deuren open van haar eigen hotels, winkels, restaurants en design- en evenementenbureaus. Bij de scholengemeenschap kun je namelijk studeren in de richtingen horeca, toerisme, vormgeving en ondernemen. Tijdens de studies wordt veel praktijkles gegeven en daar heeft De Rooi Pannen eigen locaties voor. Werkend leren, maar dan met eigen docenten en onderwijsondersteuners. Daardoor is er ook veel contact met het bedrijfsleven in de omgeving van de school.

VAARDIGHEDEN

Tijdens de infodag van 7 maart, die van 17.00 tot 20.00 uur duurt, kunnen de geïnteresseerde bijna-studenten met leerlingen praten en ontdekken welke vaardigheden zij bij de verschillende opleidingen leren. Zij kunnen tevens sfeer proeven en kennismaken met docenten.

INFORMATIE

Er zijn infodagen in Tilburg, Eindhoven en Breda. Op de website van De Rooi Pannen is alvast informatie over de verschillende opleidingen te vinden. Aanmelden kan via www.derooipannen.nl/opendag.