What’s Up, Lonne, Julius & Kee?

Geuren en kleuren. Dát was het thema van de Kleine Eendentrek in Boxtel, dat immers tijdens carnaval Eendengat heet. Dit thema was duidelijk zichtbaar aan de vele creatieve uitingen van de jeugdige deelnemers. Er liepen kinderen met schilderkleding en mensen met gekleurde drollen op hun hoofd. Donseendjes Lonne Buter (8), Julius Blond (8) en Kee Buter (6) liepen met basisschool De Spelelier mee.