What’s Up, Ima & Jenske?

Een viertal van de Gemondse ponyclub De Pikeurtjes werd anderhalve week geleden in Schijndel Brabants teamkampioen. Jenske Pennings (13) en Ima van der Velden (11) maken deel uit van dat kwartet. Komend weekend doen de amazones mee aan het individuele Brabants kampioenschap dressuur, eveneens in Schijndel. Ze houden van hun sport en trainen veel. Bij de ponyclub en in dressuurstal Petra van Esch in Gemonde.