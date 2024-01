What’s Up, Roos & Veerle?

Het Baanderherencollege (BHC) doet voor het eerst mee aan de voorleeswedstrijd Read2Me! voor brugklassers. In december waren er voorrondes, dinsdag 30 januari strijden de winnaars daarvan om het schoolkampioenschap. Wie dan als beste uit de bus komt, stoomt door naar een regionale wedstrijd en uiteindelijk misschien wel naar de landelijke finale. Roos Verbeek (12) won de voorronde in haar klas 1TC, Veerle Ambrosius las het best voor in 1TA.