Vlnr: Boxtelaren Marijn Blokx en zijn vader Gerbin vormen samen SR-JR DJ-Team. Onder meer deze feestact zette de carnavalsvierende jeugd in sporthal De Braken tijdens DuckOut in 2022 op zijn kop. De discjockeyformatie, inmiddels uitgebreid met de Liempdse broers Harm en Dirk Melis, is ook de komende editie van de partij.

DuckOut naar Breukelsplein

vr 29 dec., 13:00

DuckOut zoals de carnavalsvierende jeugd gewend is, maar dan in een feesttent op het Breukelsplein. De organiserende stichting die het alcoholvrije festijn voorgaande edities in sportcomplex De Braken hield, verhuist hiermee naar een locatie dichterbij hartje Boxtel. Het evenement is van zaterdag 10 tot en met maandag 12 februari.

Door de aansprekende line-up, een festivalachtige locatie en de inzet van vele vrijwilligers gaan jaarlijks zo’n zeshonderd jongeren naar het carnavalsevenement. De tieners, te jong voor de kroeg maar te oud voor de kinderfeesten, kunnen op deze wijze drie dagen lang helemaal uit hun plaat gaan.

,,Wegens omstandigheden kunnen wij met DuckOut helaas niet meer terecht in De Braken”, reageert de organisatie op de verplaatsing van het jongerenfeest. ,,In overleg met de gemeente Boxtel hebben we een vergunning ontvangen om de vijfde editie te verplaatsen naar een feesttent op het Breukelsplein.” Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.

LINE-UP

Ook komend leutfeest heeft DuckOut enkele spraakmakende artiesten weten te strikken. Onder andere Vieze Jack, vorig jaar tijdens DuckOut ook al een hit onder de Boxtelse jeugd, is carnavalszondag weer van de partij. Daags ervoor treedt Zanger Kafke op. En op maandag breken de Buren van de Brandweer de tent af. Maar er zijn nog veel meer optredens, onder andere van het lokale SR-JR DJ-Team, bestaande uit Marijn Blokx, zijn vader Gerbin en de Liempdse broers Harm en Dirk Melis. Bekijk de complete line-up onderaan dit artikel of op www.duckoutboxtel.nl.

GESCHIEDENIS

Een feesttent op het Breukelsplein tijdens carnaval doet veel volwassen waggelaars denken aan hun tijd als donseendje. In 1968 startte in de toenmalige schouwburg De Ark het jeugdcarnavalsfeest Open Hof en dit werd meteen een doorslaand succes. Al snel werd het evenement te groot voor het gebouw aan de Prins Bernhardstraat waarna het in de jaren zeventig verhuisde naar het Breukelsplein.



Carnaval 1973: Prins Randero I (Jan van Horen) verlaat feesttent Open Hof op het Breukelsplein. Foto: Jan van Oploo, Beeldbank Boxtel.