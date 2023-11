Imke van Sambeek (links) en Djena van den Heuvel mochten deze week alvast eens ervaren hoe stemmen voor een verkiezing in zijn werk gaat. BHC-docent Merve Atalay leert daar alles over.

What’s Up, Imke & Djena?

48 minuten geleden

Hoewel de leerlingen van het Baanderherencollege (BHC) nog te jong zijn om woensdag 22 november te gaan stemmen, mogen zij deze week toch een rood kruisje zetten. De bovenbouw en het praktijkonderwijs doen mee aan de scholierenverkiezingen van ProDemos. Imke van Sambeek en Djena van den Heuvel (beiden 15) uit het examenjaar 4TA (vmbo) leren hoe het Nederlandse politieke stelsel in elkaar zit.

Niet het meest voor de hand liggende examenvak, maatschappijkunde. Of wel? Imke: ,,Ik vind het juist interessant. Het gaat niet alleen over politiek, maar ook over de actualiteit.” Djena: ,,Ik had vorige jaren al goede cijfers voor dit vak en het onderdeel media en criminaliteit vind ik leuk.”

Jullie mogen deze week zelfs (bijna) echt stemmen in de aula. Hebben jullie je verdiept in de partijprogramma’s? Imke knikt: ,,Ik wel. Klimaat vind ik wel belangrijk bij het stemmen, maar verder niet zo.” Djena: ,,Ik heb geen programma’s doorgenomen, maar ik maak me wel zorgen om het aantal vluchtelingen dat naar ons land komt en de woningbouw.”

Wat vinden jullie ervan dat het kabinet is gevallen? ,,Het is bizar dat ze het niet met elkaar eens kunnen worden”, geeft Imke aan. Djena knikt instemmend: ,,Ik snap dat iedereen een andere mening heeft, maar uiteindelijk moet je er toch wel samen uit kunnen komen?”

Praten jullie thuis nu ook vaker over de verkiezingen? ,,Soms wel, maar dan moet ik mijn ouders nog vaak dingen uitleggen omdat we door de lessen nu goed weten hoe het zit”, vertelt Imke. ,,Ik hoef mijn ouders ook niet te vragen om hulp bij dit vak, in het boek heb ik het sneller gevonden”, grinnikt Djena. ,,Maar voor andere vakken kan ik papa en mama wel vragen hoor!”