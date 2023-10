Spooktocht voor jong en oud start bij Lennisheuvelse Orion

1 uur geleden

De man met de zeis. Daar draait de tweede editie van de spooktocht in Lennisheuvel om. Ook spoken, heksen en vliegende ledenmaten worden niet geschuwd. Kinderen en volwassenen zijn zaterdag 7 oktober welkom in gemeenschapshuis Orion.

,,We hebben twee tochten uitgezet: een voor kinderen uit de onderbouw van de basisschool en een voor oudere jeugd én volwassenen.” Aan het woord is Lisette Kuppens- van de Wiel, die de spooktocht organiseert met Karlijn van Erp, Sjef van Zantvoort, Harmen Kuppens, Stefan van Erp en Roel van Keulen. ,,De kindertocht kan vanaf 19.00 uur gelopen worden en is niet spannend. Vorig jaar werd een verhaal verteld over een spookje dat graag contact wilde met kinderen. Dit kon tijdens Halloween, omdat dan iedereen verkleed is.”

KETTINGZAAG

Waar de kindertocht geen schrikmomenten kent, staat de griezeltocht bol van spanning. Om een indruk te geven van de editie van 2022, noemt Lisette een aantal onderdelen. ,,Deelnemers werden naar een vijver gelokt waar een duiker uit het water kwam, er was iemand met een kettingzaag én er was kooi met twee kinderen erin die werden opgegeten. Echt wel eng dus. En we hadden 120 deelnemers.”

De Halloweenavond wordt georganiseerd door het Lennisheuvelse vakantiecomité, dat jaarlijks ongeveer vijf activiteiten op touw zet. Lisette: ,,Na de coronapandemie hebben we een doorstart gemaakt als comité en hebben zich veel nieuwe vrijwilligers gemeld. Sommigen als lid, anderen om te helpen. Vorig jaar waren twintig vrijwilligers actief tijdens de spooktocht, dit jaar zijn dat er dubbel zo veel. Sommigen staan achter de bar en versieren de Orion in spookstijl, anderen hebben attributen gemaakt. Maar de meesten hebben de rol van spook.”

De kindertocht kan tussen 19.00 en 20.00 uur zelfstandig gelopen worden en is voor kinderen uit de onderbouw. Vanaf 20.00 uur start elke vijf minuten een groep van acht personen aan de spooktocht. Kinderen mogen alleen meelopen als een ouder ook deelneemt. Aanmelden kan via e-mail: vakantiecomite@gmail.com. Beide tochten starten in gemeenschapshuis Orion en deelname is kosteloos. Een bijdrage aan de activiteitenpot van het vakantiecomité is welkom.