What’s Up, Jowie, Foday & Ilyn?

Kinderen grabbelen dinsdagmiddag in een berg verkleedkleren. Een paar deuren verder danst jeugd enthousiast op een stevige beat. En het apenkooien is duidelijk ook in trek. De Boxtelse Zomerweek is begonnen. De Vincentiusvereniging, Stichting Leergeld , Brede Scholen, Buurtsport en de Voedselbank hebben opnieuw de handen ineengeslagen en bieden kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is, vier dagen vertier. Ilyn Shekho (10), Jowie Rugbondingsing (12) en Foday Kamarra (11) zijn erbij.