What’s Up, Tessa?

Na een bezoekje aan de Kinderboerderij in Boxtel, leeft Tessa Schellekens (8) zich even uit op de toestellen in het speeltuintje aan de overkant van het Apollopad. Want de leerling van basisschool De Hobbendonken is sportief aangelegd. Ze speelt basketbal, zwemt graag en zat op turnen. Op de vraag of ze wat vragen wil beantwoorden, haalt ze de schouders op. Maar als haar moeder vertelt dat enkele vriendinnetjes ook al eens deze rubriek haalden, wil Tessa haar verhaal wel kwijt.