What’s Up, Mick & Sten?

12 minuten geleden

Het is vaste prik. In de eerste én de laatste week van de schoolvakantie in Boxtel is er een dubbeltjesmarkt bij de Kinderboerderij aan het Apollopad. Kinderen verkopen er hun overtollige speelgoed om zo een leuk zakcentje bijeen te vergaren. Ook de zesjarige Sten Pennings en zijn twee jaar jongere broertje Mick waren gistermiddag van de partij, samen met moeder Daisy uiteraard. ,,Speelgoed te koop. Spéélgoed te koop!”, klonk het in koor.

Zo, zo, jullie roepen als echte marktkooplieden. Dit hebben jullie zeker al vaker gedaan? Terwijl Mick zijn schouders ophaalt, schudt Sten beslist het hoofd: ,,Nee, volgens mij is dit de eerste keer. Toch, mam?” Daisy knikt en knipoogt: ,,Het werd tijd om eens opruiming te houden...

Er zitten nog veel mooie spulletjes bij. Is het niet zonde als je die straks moet missen? ,,Nee hoor”, zegt Mick. Zijn broertje is er als de kippen bij om te vertellen dat ze gewoon weer nieuwe speeltjes gaan kopen als hun kleedje aan het einde van de middag helemaal leeg is. ,,Kan makkelijk van de centjes die we vandaag verdienen, denk ik.”

Wat is het mooiste dat jullie verkopen? ,,Daar”, wijst Sten op een spijkerbroek met een opdruk van de blauwe egel Sonic uit onder meer een tekenfilm en computerspel. ,,De broek past me niet.”

En die ton daar, wat is dat eigenlijk? Een prullenmand? ,,Nee, dat is een grabbelton”, zegt Mick. Hij loopt ernaartoe en licht de houten deksel op. Mama heeft gisteravond toen wij al op bed lagen allelei kleine dingetjes in krantenpapier verpakt.” Sten: ,,Voor vijftig cent mag je grabbelen, maar zonder in de ton te kijken hoor!”

Gaan jullie eigenlijk ook nog op reis in de vakantie? ,,Ja, we gaan lekker ver weg. Helemaal naar Drenthe. Leuk hè?”, glundert Sten.