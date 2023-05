Gidsen scouting brengen ouderen vertier

42 minuten geleden

Scouting Boxtel staat midden in het dorp en probeert haar steentje bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij bewoners van zorgexpertisehuis Liduina, zoals de gidsen vrijdag.

De meisjes tussen de elf en vijftien jaar vermaakten zich dit keer niet buiten in de natuur, maar speelden gezelschapsspelletjes met vijftien bewoners van Liduina. Een heel andere bezigheid voor de scouts dan gebruikelijk. Wel leerzaam en bovendien gezellig.

Even wennen was het volgens een van de gidsen wel, maar toen het ijs eenmaal gebroken was, genoten jong en oud van een gemoedelijke avond en kwamen de verhalen los. Ganzenbord, mens-erger-je-niet en mikado kwamen op tafel en al gauw werd er geanimeerd gespeeld. Het jeugdige bezoek bracht leven in de brouwerij.