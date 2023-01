Woutertje Kaboutertje krijgt bezoek

Lampionnenoptocht Liemt-al-Licht met Woutertje Kaboutertje, Willemke Tell, de Goede Fee, Speelman en Klaas Vaak.

De jaarlijkse activiteit van stichting Algemeen Belang Liempde ging van start bij de dorpspomp aan de Keefheuvel. Daar ontvingen de jonge deelnemers de lampions zodat ze de magische wandeling zo goed mogelijk konden ervaren. Willemke Tell en Speelman begeleidden de kinderen naar het Raadhuisplein.

De wandelaartjes moesten zich nog wel even inspannen om te zorgen dat Woutertje Kaboutertje zou verschijnen. Maar na verschillende oproepen was dit dan toch gelukt. Daarna kon de sprookjestocht worden hervat. Onderweg kwamen de kinderen nog de Goede Fee en Klaas Vaak tegen. En in het Broekegangske klonk muziek van de Efteling. Waar dat vandaan kwam? Vreemd genoeg uit een paddenstoel...