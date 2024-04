Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Beheerder Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

GEMEENTEWERKEN

Op de kleine foto onder staan Marinus van de Braak en Hanna van den Heuvel. Zij trouwden op 20 april 1910. Marinus werd in 1883 geboren in Schijndel, zijn vrouw zeven jaar later in Sint-Michielsgestel. Beiden overleden eind 1964.

Omdat Marinus aan het werk ging bij Gemeentewerken in Boxtel verhuisde het koppel naar Boxtel. Samen met Hanna betrok hij een woning aan de Ten Brinkstraat in de Jordaan. Later verhuisde het gezin naar de Bosscheweg, naar een woning schuin tegenover hotel-café De Postiljon.

Het echtpaar kreeg negen kinderen en 24 kleinkinderen. Eén dochter trad in het klooster. Het gouden huwelijksfeest werd op maandag 9 mei gevierd in het toenmalige jeugdhuis Sint-Paulus aan de (oude) Nieuwstraat (nu: gemeenschapshuis De Rots), herinnert kleinzoon Rinus zich. Hij maakte het feest als kleuter mee.

Marinus en Hanna van de Braak- van den Heuvel uit Boxtel vierden hun gouden huwelijksfeest op 9 mei 1960.