Speuren naar ‘oud goud’

47 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Beheerder Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

Op de onderste foto staan Jan (74) en Gonneke (70) van de Loo- van den Hurk. Zij vierden op 23 november 1965 hun gouden huwelijksfeest in paviljoen Molenwijk, natuurlijk met vooraf een mis in de Heilig Hartkerk. Tot aan zijn pensionering in 1951 werkte Jan ruim veertig jaar bij de NS als voorman-rangeerder. Met zijn vrouw zette hij vier zonen op de wereld. Die op hun beurt weer voor twaalf kleinkinderen zorgden. Na eerst tien jaar in de buurtschap Onrooi te hebben gewoond, verhuisde het echtpaar in 1925 naar de splitsing Kapelweg-Kalksheuvel.