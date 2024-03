Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Beheerder Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

KWEKERIJ VAN ESCH

Op de kleine foto staan Hendrikus van Esch (77) en Theodora Verhagen (82). Ze waren in november 1966 vijftig jaar getrouwd en boerden bijna veertig jaar in Gemonde; het koppel kreeg zes kinderen. In 1952 verhuisde het gezin naar de Maastrichtsestraat in Boxtel. Daar namen Hendrikus en zijn zoon Christ een boomkwekerij Den Haagakker over, de naam die later op de gevel van de sporthal prijkte.

Net als vele anderen, moest ook de familie Van Esch in de tweede helft van de jaren zestig plaatsmaken voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Oost. Hendrikus en Theodora waren in 1962 al naar de Clarissenstraat verhuisd om te genieten van hun oude dag. Christ verplaatste het familiebedrijf naar de Eindhovenseweg waar kleinzoon Henry met zijn vrouw Derika nog altijd de boomkwekerij exploiteert. De onderneming vierde in 2021 het 75-jarig bestaan.

Theodora en Hendrikus overleden in 1979; respectievelijk in februari en november.