Speuren naar ‘oud goud’

27 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

77 JAAR: MET PENSIOEN

Op de onderste foto staan Nol en Dora Wagenaars- van Kessel uit de Pastoor Erasstraat, naast café De Adelaar. Zij waren op 10 juli 1978 zestig jaar getrouwd. Nol (88) was geboren en getogen in Boxtel, Dora (86) kwam oorspronkelijk uit Gemert.

Samen met een broer runde Nol aanvankelijk een eigen houthandel en vervoerde daar ladingen met paard en wagen. Daarna ging hij als voerman aan de slag bij strohulzenfabriek Nefa, om daar uiteindelijk vrachtwagenchauffeur te worden. Later werkte de nooit om een kwinkslag verlegen zittende Boxtelaar er in het magazijn om pas op 77-jarige leeftijd te stoppen met werken.

Nol en Dora Wagenaars- van Kessel uit Boxtel waren op 10 juli 1978 zestig jaar getrouwd. Foto’s: Piet van Oers, archief Brabants Centrum | Beeldbank Boxtel.

Anderhalve week geleden werd gemeld dat de foto gepubliceerd op 9 februari geen reacties opleverde. Later volgde alsnog een bericht, van een kleindochter uit Lith. Het betrof Jan en Wilhelmina van Drunen- van der Heijden die eind januari 1970 hun gouden bruiloft vierden. Meer informatie over dit koppel is terug te lezen in de digitale versie van het betreffende artikel.