Speuren naar ‘oud goud’

15 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

MIJLSTRAAT 1

Op de onderste foto, die vorige week werd gepubliceerd, staan Dorus Driessen (74) en Mina Hosewol (70). Op het moment dat zij in juli 1968 hun gouden bruiloft vierden, woonden ze al dertig jaar op het adres Mijlstraat 1, op de hoek van de Van Salmstraat.

Mina was een Gemondse, Dorus werd geboren in het Gelderse Millingen. Na hun huwelijk vestigde het stel zich in Gemonde. Omdat Dorus bij de NS werkte, verhuisde het gezin naar Boxtel. Temidden van de vijf kinderen (Marian, Truus, Annie, Theo en Mien) met aanhang en veertien kleinkinderen werd het vijftigjarig huwelijksfeest gevierd.

Dorus overleed in 1971, zijn vrouw vier jaar later.

Vanwege de carnavalsvakantie verschijnt deze rubriek volgende week (vrijdag 16 februari) niet.