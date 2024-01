Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

GEKLEURDE BILJARTBAL

Op de onderste foto die vorige week werd gepubliceerd, staan Harrie Geerts (77) en Beth Schellekens (73) uit Gemonde. Zij waren op 19 januari 1972 een halve eeuw getrouwd en vierden dat tien dagen later temidden van kinderen en kleinkinderen. En het hele dorp vierde het feest mee, herinnert kleindochter Mieke van der Steen zich. Dat gebeurde overigens ook tien jaar later bij het diamanten huwelijksjubileum.

Het echtpaar zette zeven dochters en drie zonen op de wereld. Een van de meisjes overleed kort na haar geboorte. De tweede dochter Anneke woonde heel haar leven bij haar ouders en verzorgde hen. Eerst in een boerderij aan de Broekstraat en later midden in het dorp aan de Dorpstraat. Hier had Anneke met haar zus Sjaantje ook een fourniturenwinkel. Dochter Rika verhuisde in de jaren vijftig naar Canada, waar Harrie en Beth nog verschillende keren op bezoek gingen.

Beth overleed in 1984 op 86-jarige leeftijd; Harrie werd 96 en stierf in 1990. Tot hun dood werd hun huis aan de Dorpstraat druk bezocht door de familie, aldus Mieke. Beth was lid van vrouwenvereniging KVO en legde graag een kaartje. Harrie was lid van het gilde Sint-Joris & Sint-Catharina en biljartte graag. Daarbij hield hij zich niet altijd aan de regels. En dus schaften de uitbaters van zaal De Schuif speciaal voor hem een afwijkende kleur biljartbal aan.