Reünie B&B Vol Liefde: Carolien uit Liempde en B&B-eigenaar Bram niet samen verder

39 minuten geleden

De opnamen van het televisieprogramma B&B Vol Liefde eindigden voor de Liempdse Carolien Verhagen met vlinders in de buik en een kus in een roeiboot. Tijdens de reünie-uitzending van vandaag (voor Videolandkijkers gisteren) bleek dat Bram Eijgenhuijsen, eigenaar van een B&B in de Zweedse natuur, toch niet genoeg verliefdheid voelde voor een relatie.

Het tweetal gaf aan na alle hectiek van de televisieopnamen twee weken lang zonder camera’s verkend te hebben hoe het met de liefde stond. Carolien reisde daarvoor opnieuw naar Zweden. Na haar terugkeer naar Nederland, merkte Bram dat hij haar te weinig miste, zo gaf hij tijdens de reünie aan. De twee hebben goed gepraat, onderhouden nog contact en hebben geen ruzie, zo antwoordden ze op vragen van presentator Art Rooijakkers.

Bram Eijgenhuijsen is een van de B&B-eigenaren die meededen aan het televisieprogramma B&B Vol Liefde, van RTL4. Net als de andere deelnemers ontving hij een aantal singles in zijn bed and breakfast. Vervolgens startte er een zoektocht naar een ‘klik’. Die was er met Carolien, maar een bestendige relatie zat er uiteindelijk dus niet in.