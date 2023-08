Laatste buurtbusrit voor chauffeur Henk Habraken

,,Het is jammer, maar ook gewoon mooi geweest.” Aan het woord is Henk Habraken. De 78-jarige Liempdenaar rijdt al zeventien jaar zijn routes met de buurtbus. Morgen, maandag 21 augustus is zijn laatste rit op lijn 203. ,,Hoe de hele ov-systeem met de pasjes werkt, heb ik eigenlijk nooit begrepen...”