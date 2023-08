‘Het gaat om kennen en gekend worden’

Op straat en onder de mensen, daar voelde Ad Cleijsen zich het meest thuis. Bijna 42 jaar werkte hij als politieman in Boxtel. Kort nadat de wijkagent twee jaar geleden met pensioen ging, werd kanker bij hem ontdekt. Hij vocht hard, maar de ziekte werd hem toch fataal.

Cleijsen overleed zondag. Donderdag 10 augustus kan iedereen die dat wil afscheid nemen van de politieman in het uitvaartcentrum van verpleeghuis Liduina in Boxtel. Van 19.30 tot 21.00 uur is er een vrije inloop in het bijzijn van echtgenote Jeanny, de kinderen en kleinkinderen. Een dag later wordt in kleine kring afscheid genomen; daarna volgt de crematie.

,,Nee, Boxtel én mijn collega’s zijn nog niet van me af”, grinnikte Cleijsen begin juni 2021 toen hij werd geïnterviewd met zijn opvolger Linda van de Laar. ,,Ik voel me verbonden met Boxtel en weet hoeveel werk er nog ligt. Bovendien ken ik heel veel mensen. Ja, ik kan nog wel iets betekenen ook al ben ik straks niet meer officieel in dienst.”

De scheidende brigadier trad toe tot de vrijwillige politie, waar hij volledig operationeel actief bleef. Ook tijdens zijn ziekte bleef hij zich inzetten voor de politie. Die is dan ook nadrukkelijk betrokken bij het afscheid, meldt de familie. Op het politiebureau aan de Bosscheweg hangt de vlag halfstok.

‘HET KLIKTE IN SELISSENWAL’

Bij zijn afscheid was Cleijsen wijkagent voor Boxtel-Oost en Munsel/In Goede Aarde. Daarvoor was hij echter lange tijd werkzaam in Selissenwal. Op de een of andere manier klikte het altijd met de bewoners daar, vertelde hij.

Politiewerk draait om kennen en gekend worden, vond Cleijsen. ,,Als het nodig is moeten mensen je kunnen bereiken. Ik zeg altijd: je kunt beter vijf keer te veel bellen dan één keer te weinig. Als agent ben je er om iets voor mensen te betekenen. Daarvoor ben ik ooit bij de politie gegaan.”

Ad Cleijsen werd 68 jaar oud.

