Diamanten paar in Liempde

52 minuten geleden

In familiekring hebben Roger en Ivon van Laere vorige week hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Thuis in Liempde werd een lintje geknipt. ,,Daarmee is onze nieuwe badkamer officieel geopend”, grinnikt Ivon. Samen met haar man revalideert zij na een valpartij tijdelijk in Het Buitenhuys te Esch.

De verhuizing naar het verzorgingshuis van Zorggroep Elde Maasduinen hebben de zonen van het echtpaar aangegrepen om de voormalige wachtkamer van Rogers huisartsenpraktijk aan de Barrierweg om te toveren tot een badkamer. ,,Zodat we straks, als we weer thuis zijn, niet meer naar boven hoeven. Hopelijk eindigt ons verblijf in Esch op korte termijn”, vertelt Roger. ,,Niet dat het hier in Het Buitenhuys slecht is hoor. Integendeel, de zorg is voorbeeldig en de medewerkers zijn erg behulpzaam”, benadrukt Ivon. ,,Maar we willen natuurlijk toch het liefst terug naar ons eigen huis.”

Vorige week ontvingen Roger en Ivon een schriftelijke felicitatie van het koningspaar. Donderdag 27 juli kwamen de kinderen en kleinkinderen ‘s ochtends naar Esch met taart. Daarna volgde thuis in Liempde een familielunch. Later in de middag kwam burgemeester Ronald van Meygaarden op de koffie. ,,We hebben gezellig gebuurt. Aardige man”, glimlacht Roger. Ivon knikt: ,,Hij bracht zelfs een kopie van onze huwelijksakte uit Sint-Jansteen mee.” In dat Zeeuws-Vlaamse dorpje nabij Hulst stond haar wieg en gaf zij het jawoord aan de in Koewacht geboren Roger. De twee ontmoetten elkaar zeventig jaar geleden voor het eerst.

Na zijn studie geneeskunde en twee jaar militaire dienstplicht vestigde Roger zich in 1965 als huisarts in Liempde. Ivon runde er de apotheek. ,,Het was veel en hard werken, maar als ik het over zou moeten doen, deed ik het zo weer”, blikt de dokter terug. Zijn vrouw beaamt dit: ,,Het waren mooie jaren.” Het tweetal is dan ook blij dat een van de zoons de praktijk in 2002 overnam.

ZESTIEN BOEKEN OVER CULTUUR EN HISTORIE

Het zestigjarig huwelijksfeest had het bruidspaar zich wel wat anders voorgesteld. ,,Onze kroost heeft ons een prachtige dag bezorgd. Toch was het onvergelijkbaar met tien jaar geleden toen de fanfare en het gilde ons kwamen feliciteren”, mijmert Roger. Eerder dit jaar droeg hij de dagelijkse leiding over van de kruisboogschutterij die in 1986 op zijn initiatief werd opgericht. Ook in de vorming heemkunde Kèk Liemt en dorpsmuseum De Kleuskes had hij de hand, net als in restauratie van diverse monumenten en plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte. Bovendien schreef hij zestien boeken over de Liempdse historie en cultuur. Voor zijn verdiensten in de Liempdse gemeenschap werd Roger in 2002 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

,,Een druk leven ja, dat ik alleen maar kon leiden dankzij de onvoorwaardelijke steun van Ivon. En door ervoor te zorgen dat je plezier beleeft aan alles wat je doet. Dan is niets vermoeiend”, vertelde Roger tien jaar geleden in deze krant. En die woorden zijn nog altijd van toepassing. Net zozeer als die van Ivon: ,,We vormen een tevreden koppel. En dan ben je gelukkig!”