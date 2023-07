Boxtelse Vierdaagselopers: ‘Die 160 kilometer is eigenlijk best een eind...’

Het zit er op. Vier dagen afzien, blaren lopen en kramp verbijten. Maar ook vier dagen plezier, nieuwe mensen leren kennen en veel samen lachen. Dat was de Nijmeegse Vierdaagse in een notendop. Een aantal Boxtelse deelnemers vertelt na afloop in Brabants Centrum over hun ervaringen. Peter van Gils: ,,Als je er over nadenkt is 160 kilometer lopen in vier dage gelopen eigenlijk best wel een eind.”