Een platina huwelijk vieren is speciaal, maar twéémaal? Dat is echt uniek

Dat je de zeventigjarige bruiloft van je ouders mag meemaken, is niet veel mensen gegeven. Voor Truus van den Aker-Hendriks en haar familie kwam het er in de zomer van 1991 wel van. En nu, ruim dertig jaar later, viert ze op 94-jarige leeftijd het platina huwelijksjubileum zélf met haar man Theo (93). Zondag 30 juli is het zover.