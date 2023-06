Het echtpaar Bet en Willem van Houtum-Bergman uit Liempde was op 7 februari 1972 een halve eeuw getrouwd. Ze beleefden vijftien jaar later ook nog hun briljanten huwelijksjubileum.

Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

De zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, wordt enkele weken onderbroken. Daarom hierboven nogmaals de foto van vorige week. Het zijn Bet (72) en Willem (70) van Houtum-Bergman uit Liempde die op 7 februari 1972 hun gouden huwelijksjubileum vierden.

Het koppel woonde destijds al veertig jaar aan de Nieuwe Erven, waar het vijftien jaar later ook nog de 65-jarige bruiloft meemaakte. Willem werkte vanaf zijn veertiende levensjaar als klompenmaker en stopte daarmee niet toen hij met pensioen ging. Op tal van jaarmarkten demonstreerde hij het oude ambacht, tot aan paleis Soestdijk toe. Bet, geboren in Boxtel, zorgde voor het gezin en was van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aan het poetsen. Daarnaast vermaakte zij zich met kaarten en kienen. Zij stierf begin 1996, haar man overleed ruim zes jaar eerder.

LIEFDE VOOR MUZIEK

Zijn vrije tijd vulde Willem met muziek. Hij speelde bugel, trombone, (bas)tuba in fanfare Concordia en maakte ook deel uit van hofkapel De Kromploegers. De liefde voor de muziek droeg hij over op zijn gezin met acht kinderen. Met de zes zonen dong Willem in 1951 mee naar de titel ‘Muzikaalste gezin van Nederland’ in een radioprogramma. En later maakten zij op soortgelijke manier hun opwachting in een spelshow van Ted de Braak op televisie.

Voor zijn muzikale inzet werd Willem benoemd tot erelid van de fanfare én ontving hij een koninklijke onderscheiding. Bovendien mocht hij al eerste Liempdenaar zijn naam in het boek van verdiensten schrijven.

NAGEKOMEN INFO

In de vorige editie van deze rubriek kon slechts worden vermeld dat op de foto van een week eerder het echtpaar Van Hal uit de Molenstraat in Boxtel was afgebeeld. Inmiddels is aanvullende informatie ontvangen. Die is te lezen in de update van het online artikel dat vrijdag 16 juni verscheen.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.