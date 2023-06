Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes en dierbare momenten.

SMARTLAP ZINGEN TEGEN SLOOP JORDAAN

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Mina en Willem Langenhuizen-Poirters. Zij vierden op 27 juli 1983 hun gouden huwelijksfeest op 68- respectievelijk 70-jarige leeftijd.

Mina was een geboren en getogen Boxtelse, de wieg van Willem stond in Heesch. Na hun huwelijk namen ze hun intrek in de ‘Gaspit’ aan de (oude) Nieuwstraat. Twintig jaar later streken ze neer aan de Van Coothstraat, maar toen de Jordaanwijk werd gesaneerd, vestigden Willem en Mina zich aan de Van Leeuwenstraat. Het echtpaar zette elf kinderen op de wereld en vierden de gouden bruiloft niet alleen met hen, maar ook met 25 klein- en achttien achterkleinkinderen.

Willem werkte in een strohulzenfabriek, leerlooierij en kolenmijn en was bouwvakker. Achter zijn huis hield hij samen met zijn vrouw en een zoon postduiven, waarmee tal van getuigschriften werden behaald.

Mina zong graag. Haar favoriete repertoire was het levenslied. Een van de smartlappen hief ze ook aan toen een Tweede Kamerdelegatie naar Boxtel kwam om de renovatieplannen voor de Jordaan te bekijken. Op die manier maakte ze duidelijk dat ze het niet eens was met de voorgenomen sloop van de woningen in de volkswijk.