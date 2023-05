Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

MOLENAARS KOPPELEN MET BAKKERS

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Willem van Stekelenburg (76) en Anneke Ghijsens (77). Ze waren op 9 mei 1978 vijftig jaar getrouwd, maar vierden ook nog hun 60- en zelfs 65-jarige bruiloft. Dat meldt kleinzoon Walter van der Steen, die sinds vorig jaar met zijn partner in het huis van zijn grootouders aan de Molenstraat 34 woont. Hij kocht de woning nadat zijn oom Piet, de jongste van de vijf kinderen die Willem en Anneke op de wereld zetten, overleed. Van de kinderen leeft alleen nog Riet, die in Mierlo woont. Jan, Albert en Bep zijn, net als Piet, overleden.

Van der Steen heeft veel herinneringen aan de woning met grote tuin die aan de Dommel grenst: ,,Als klein Waltertje kwam ik er vroeger vaak. Iedere zondag ging de familie op bezoek bij opa en oma en gingen we kaarten, kletsen, spelen, lekkere dingen eten en drinken en naar de duiven kijken als ze binnen kwamen.” Morgen, Hemelvaartsdag 18 mei vindt de familiedag van de Van Stekelenburgs plaats. Iedereen die nu nog leeft, is aanwezig, aldus Van der Steen.

Willem was afkomstig uit Herpen en stamt uit een molenaarsfamilie. Samen met zijn broer Bernard nam hij in 1922 de Boxtelse watermolen over. Bernard zorgde dat de molen bleef malen, Willem ging op pad als vertegenwoordiger om de meelproducten aan de man te brengen. Anneke was een echte Boxtelse en telg uit een plaatselijke bakkersfamilie. Opmerkelijk: een broer en zus van Willem trouwden met een zus en broer van Anneke.