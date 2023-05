Speuren naar ‘oud goud’

30 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

VAN ZANDVLIET NAAR SIMEONSHOF

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Willem van den Oetelaar (74) en Agnes Blummel (71). Het koppel vierde op 28 april 1978 dat het twee dagen later vijftig jaar getrouwd was. Het feest vond plaats in zaal Bellevue en werd in familiekring gevierd in het bijzijn van onder meer de vier kinderen, zes kleinkinderen en een achterkleinkind.

Ten tijde van de gouden bruiloft woonden Willem en Agnes in bejaardenhuis Simeonshof aan de Annastraat, waar ze drie jaar eerder neerstreken en het - in prima gezondheid - erg naar hun zin hadden. De meeste huwelijksjaren werden echter gesleten op Zand-vliet. Agnes’ wieg stond in Boxtel, die van haar man in Sint-Michielsgestel. Willem werkte als wever en later (tot aan zijn pensioen) als bouwvakker.