Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

TROUWLAANTJE SPARRENRIJK VOOR CATO EN TOON

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Toon (69) en Cato (70) van Esch-Pijnenburg. Zij waren op 26 oktober 1977 vijftig jaar getrouwd. Cato werd op twaalfjarige leeftijd door haar ouders vanuit haar woonplaats Reek naar Boxtel gestuurd om te werken: in chauffeurscafé De Oude Ketting.

Daar ontmoette de in Boxtel geboren Toon haar. Niet vreemd, want hij groeide op in het nabijgelegen Sparrenrijk, meldt zoon Bart. De vader van de bruidegom, beheerder van het bosgebied aan de noordkant van Boxtel, legde het zogeheten trouwlaantje aan. Dat deed hij door jonge boompjes te planten die in de top ineen waren gevlochten. Het laantje is nog altijd in trek voor bruidsreportages.

Het echtpaar woonde ruim dertig jaar aan de Van Oschstraat, een niet meer bestaand straatje dat de Van Leeuwenstraat met de Parallelweg Noord verbond. Later verhuisden Toontje en Catootje (beiden waren niet groot van stuk) naar de Van Hornstraat.

Het koppel kreeg twee zonen en twee dochters die allen nog leven. Toon werkte lang als wever, maar de laatste dertien jaar verdiende hij de kost als betonwerker in de bouw. In zijn vrije tijd wierp hij graag een hengeltje uit en kweekte hij vogels.

Toon overleed op 73-jarige leeftijd; Cato werd 93.