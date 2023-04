Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

‘SNOEK’ VAN DE LAAK

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Janus van de Laak (71) en de een jaar jongere Adriana (Jaantje) Boor. Zij waren op 18 januari 1978 vijftig jaar getrouwd en haalden daags erna deze krant.

En daar bleef het niet bij. Want tien jaar later, bij het diamanten huwelijksjubileum, prijkte opnieuw een foto van het echtpaar in de BC-kolommen. En zelfs de 65-jarige bruiloft werd uitbundig gevierd, meldt kleindochter Anita de Haas.

Eenmaal getrouwd betrok het koppel aan de (oude) Nieuwstraat waar elf kinderen werden grootgebracht. In 1970 verhuisden ze naar een benedenwoning op de hoek Dufourstraat-Van Hugenpothstraat. In het complex dat enkele jaren geleden werd gesloopt.

Adriana werd geboren in Raamsdonk, maar groeide op in Boxtel. Janus’ wieg stond in Liempde; hij werkte onder meer bij schoenfabriek Bata in Best en als manusje van alles bij sigarenfabriek Elisabeth Bas in Boxtel.

In zijn vrije tijd wierp hij graag een hengeltje uit en vanwege zijn bijzondere vangsten kreeg hij als snel een bijnaam: De Snoek. Ook was hij regelmatig aan de biljart- en kaarttafel te vinden. Adriana hield eveneens van kaarten, maar ook van kienen en lezen. Zij overleed op 86-jarige leeftijd, haar echtgenoot was 95 toen hij medio 2002 zijn laatste adem uitblies.

Janus en Adriana van de Laak-Boor waren op 18 januari 1978 een halve eeuw getrouwd. Tien én vijftien jaar later werd nog eens uitbundig feest gevierd voor een huwelijksjubileum.