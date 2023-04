Miet van Diessen werd onlangs 100 jaar en kreeg daarom een speciale tegel in haar geboorteplaats Liempde. Zondag werd deze onthuld voor het oude gemeentehuis midden in het dorp.

Herinneringstegel voor Liempdse eeuwling

Zo trots als een pauw bekijkt Miet van Diessen haar eigen jubileumtegel. Deze ligt sinds zondagmiddag in de stoep voor het oude gemeentehuis in het dorpshart van Liempde. Niet zonder reden, de geboren Liempdse werd onlangs honderd jaar oud.

In het bijzijn van burgemeester Ronald van Meygaarden, familie en oud-buurtgenoten, werd de herinneringstegel onthuld. Van Diessen woont sinds enkele jaren weliswaar in een verzorgingshuis in Haaren, maar haar hart ligt in Liempde. Daar waar ze opgroeide als Miet van Berkel aan de Roderweg 13 en na een korte verhuizing van vijf jaar weer met haar liefde Johan van Diessen en hun twee kinderen Theo en Jan terugkeerde.

De onthulling ging gepaard met een speech van de burgemeester van de gemeente Boxtel en een muzikale aubade aan de eeuwling van fanfare Concordia.

PROOSTEN

Het is overigens niet de eerste tegel die voor een honderdjarige werd neergelegd. Die eer viel Mieke van der Velden in 1974 al te beurt. Sindsdien verzorgt het Dorpsberaad voor de stenen herinneringen. Niet alleen voor eeuwlingen, maar ook voor bijzondere dorpsgenoten. Voor Van Diessen maakt dat niet uit. Zij genoot van het moment en proostte na afloop met alle genodigden op haar honderdste verjaardag in het Wapen van Liempde.