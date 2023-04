Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

BOERDERIJ OP TONGEREN

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Jan van Mensvoort (87) en Miet van Oirschot (80). Zij waren op 6 mei 1975 vijftig jaar getrouwd. Het geplande feest werd op het laatste moment afgeblazen door ziekte van de bruidegom.

Jan en Miet woonden op het moment van de gouden bruiloft al twaalf jaar aan de Baroniestraat. Daarvoor runden ze op Tongeren een gemengd boerenbedrijf dat werd overgenomen van de ouders van Jan. Samen kregen ze vier kinderen. ,,Nu woont daar de kleinzoon van Jan: de familie Welvaarts met een groot varkensbedrijf”, meldt Nel Dijstelbloem-Verhoeven. Haar ouders hadden volgens haar een goede band met het echtpaar: ,,In 1948 brandde onze boerderij af en onze jongens hebben bij hen gelogeerd.”

Nadat Jan en Miet naar de Baroniestraat verhuisden, bleef Ietje met haar man Thijn Welvaarts op de boerderij wonen. Thijn (90) woont er nog altijd in de buurt, zijn echtgenote overleed in november vorig jaar op 89-jarige leeftijd. Janus, de oudste zoon van het gouden paar, werd in de jaren vijftig tot priester gewijd en droeg zijn eerste mis op in de Heilig Hartkerk.