Het in 1970 als Wit-Gele Kruisgebouw geopende pand aan de Jan Kruijsenstraat 15 in Boxtel staat sinds vorig jaar leeg. Er was nog geen nieuwe bestemming, meldde eigenaar woonstichting Joost destijds. Nu komen er veertig oorlogsvluchtelingen in.

Veertig Oekraïners in voormalig Wit-Gele Kruisgebouw

1 uur geleden

In het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw aan de Jan Kruijsenstraat 15 in Boxtel, worden binnenkort maximaal veertig Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat heeft de gemeente Boxtel vrijdag per brief aan omwonenden bekend gemaakt. Morgenavond, maandag 17 april, is er om 18.30 uur een informatieavond.

De brief die de gemeente Boxtel vrijdag heeft verstuurd, heeft volgens een omwonende voor flink wat opschudding gezorgd in de buurt. In de brief valt te lezen dat het nog altijd nodig is om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïners en dat Boxtel zich ‘uit menselijk oogpunt geroepen voelt om een bijdrage te leveren’. De informatieavond vindt maandag plaats in Sint-Ursula aan de Baroniestraat.

Het pand staat sinds begin vorig jaar leeg toen het hoofdkantoor van kinderopvangorganisatie Kindertuin vertrok naar de nieuwe locatie aan de Kastanjelaan. Woonstichting Joost is eigenaar van het gebouw en heeft bij de gemeente aangegeven open te staan voor het onderbrengen van de oorlogsvluchtelingen.

MEER OPVANGLOCATIES

Momenteel worden op drie plekken in Boxtel ook al Oekraïense vluchtelingen opgevangen: 135 in het voormalige pand van de Rabobank aan de Stationsstraat, veertig hebben onderdak bij Liduina en nog eens 45 verblijven in de Heesemanshoeve op Luissel.