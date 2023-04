Biersommelier Ben Maas legt aan zijn luisteraars uit wat ze proeven. Tegelijkertijd steunen de 55 bierliefhebber het goede doel tijdens een proeverij in Esch. Ze brachten geld bij elkaar voor team Alpe du Esch dat in juni meedoet aan het fiets- en wandelevenement Alpe d'HuZes.

Esschenaren proeven bier voor het goede doel

1 uur geleden

Zo’n 55 Essche bierliefhebbers dronken maandag, tweede paasdag, een paar glazen gerstenat. Daarmee sponsorden ze meteen het team Alpe du Esch, een groep van negen dorpsgenoten die op 1 juni de bekende Franse berg beklimt om zo aandacht te vragen voor de genezing van kanker.

Esschenaar Ben Maas is biersommelier in opleiding en loodste zijn gasten langs een palet aan (lokale) brouwsels met bijpassende hapjes en natuurlijk de nodige uitleg. Daarnaast werd de bierkennis van alle aanwezigen getest middels een quiz. Naast de opbrengst van bijna tweeduizend euro, werd de organisatie nog verrast door een extra donatie van duizend euro.

STREEFBEDRAG

Eerder werden er al twee bingo-avonden voor vrouwen gehouden die samen ook drieduizend euro opleverden en tijdens carnaval werd eenzelfde bedrag opgehaald door de verkoop van buttons. Daardoor, en dankzij de hulp van vele andere donaties, staat de teller inmiddels op bijna 19.000 euro. Daarmee is het streefbedrag van 22.500 euro al bijna gehaald. Niet dat de sponsorwerving dan stopt, want tijdens het jaarlijkse Bierpompfeest op Hemelvaartsdag (18 mei) bakt het team hamburgers voor de bezoekers. De opbrengsten daarvan komen ook ten goede aan de actie.

Donderdag 1 juni gaan de negen deelnemers, Vanja en Angela Goossen, Eefje en Martijn Bergman, Marina van Grinsven, Henny van Baalen, Marian van Schijndel, Kim Haans en Katje Drenth, met de fiets of te voet de berg op. De een doet dat meerdere keren, de ander een enkele keer. Om de 21 bochten goed te kunnen nemen, wordt er nu al flink getraind. In de eigen omgeving, maar ook in het Limburgse heuvellandschap.