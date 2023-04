Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

‘MARGRIETWONINKJES’

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond. Gerard (76) en Pieta (68) Karssemakers- van Oirschot uit Boxtel. Zij waren op 24 oktober 1973 vijftig jaar getrouwd.

Het stel woonde aan de Dufourstraat, in de zogeheten Maycretehuisjes, in de volksmond aangeduid als Margrietwoninkjes. Het waren eenlaags noodwoningen, opgetrokken uit betonplaten om na de Tweede Wereldoorlog te voorzien in de grote behoefte aan huisvesting. Pas in 1993 werden de huisjes gesloopt om plaats te maken voor de huidige woningen.

Gerard werkte als metselaar, meldt kleindochter Francien Haak- van de Langenberg zich. ,,En oma deed veel voor de kerk en organiseerde busreizen.” Pieta’s wieg stond in Helvoirt, kwam als peuter naar Boxtel en overleed er in 1975. Het paar kreeg liefst 21 kinderen, waarvan op het moment van de gouden bruiloft nog twaalf kinderen in leven waren. Momenteel leven nog drie dochters en twee zonen.

NAGEKOMEN REACTIE

Vorige week moesten we melden dat op de archieffoto die op 31 maart werd gepubliceerd geen reactie kwam. Afgelopen zaterdag volgde die alsnog: het bleken Bert de Laat en Antje van Dijk uit Liempde die hun zestigjarig huwelijksfeest vierden. De datum waarop dit plaatsvond is echter (nog) niet bekend. Meer informatie over het koppel is te lezen in de update van het online artikel dat vrijdagochtend 7 april verscheen.