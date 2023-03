Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

FANATIEKE HONDENMAN

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Haske Timmers en Marie van der Plas uit de Boxtelse Hertogenstraat. ,,Het zijn mijn opa en oma”, mailt kleindochter Marian van Assouw. Zij heeft geweldige herinneringen aan haar grootouders. ,,We kwamen er altijd heel graag; alles kon er. Er hing een touwtje uit de brievenbus zodat je zelf de voordeur kon openmaken. Anders moesten ze te veel op en neer lopen.”

Haske is geboren en getogen in Boxtel en werkte als voeger in de bouw. Ook was hij een fanatiek lid van de hondenclub en dronk op zijn tijd graag een jonge klare. ,,Oma had de zorg over veertien kinderen. Haar hobby was kaarten”, aldus Marian.

Wanneer Haske en Marie hun gouden huwelijksfeest vierden is (nog) niet bekend; het is waarschijnlijk ergens in de jaren zeventig zijn geweest. Aanvullende informatie is welkom via e-mail: bc@brabantscentrum.nl.