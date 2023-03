speuren naar ‘oud goud’

vr 24 mrt., 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

EEN IMKER DIE GEEN HONING LUST...

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Hendrik (75) en Marietje (71) van Oosterhout- van Rullen. Zij waren op 22 februari 1977 vijftig jaar getrouwd en woonden ruim dertig jaar aan de Tongersestraat in Boxtel. Het echtpaar zette zes zonen en een dochter op de wereld en genoot van de 22 kleinkinderen. De foto werd gemaakt bij een van de aanleunwoningen van bejaardenhuis Simeonshof, die ze een jaar eerder hadden betrokken. Hendrik werkte bij de exportcentrale van de Encebe (nu: Vion) en later twintig jaar bij de Koninklijke Lederfabriek in Oisterwijk.

,,Oma maakte met de feestdagen voor iedereen borstplaat. Opa deed in andere zoetigheid. Hij was imker. Hij wist toen al dat honing het wondermedicijn was. Grappig detail: hij lustte het zelf niet!”, schrijft kleindochter Ingrid via e-mail. Hendrik was ruim een halve eeuw lid van de plaatselijke bijenhoudersvereniging Sint-Ambrosius en kreeg daarvoor een koninklijke onderscheiding.

Ingrid vervolgt: ,,Waar wij als kleinkinderen goede herinneringen aan bewaren, is het gouden huwelijksfeest. Ze vierden dit in café De Adelaar. Daar jatten wij de sigaretten van tafel om ze op het kerkhof ertegenover op te roken.” Ook een uitje met de hele familie naar de Efteling herinnert Ingrid zich nog als de dag van gisteren. ,,Oma stapte in het schommelschip en kwam er zonder blikken of blozen weer uit. Dat was voor sommigen van ons wel anders...”

Hendrik werd geboren in Boxtel. Marietje groeide op in Brabant, maar zag het levenslicht in het Drentse Meppel. ,,Onze grootouders leefden eenvoudig, maar waren groot in hun liefde en zorgzaamheid voor de ander. Heel waardevol dat wij dit nu verder mogen doorgeven aan onze kinderen.”