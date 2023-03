Speuren naar ‘oud goud’

vr 17 mrt., 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

Vorig jaar een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

BENZINE SNUIVEN

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Bert en Mina Roovers-Weijdeven. ,,Zij waren onze buren op de Fellenoord”, Freekie Mandigers- van den Oetelaar. De precieze datum waarop het gouden huwelijksfeest werd gevierd kon zijn niet achthalen.

,,Wij, broer en drie zussen, waren erg gek op hen. We klopten ’s morgens op de muur om te horen of ze al wakker waren. Toen onze ouders ons toen nog jonge broertje op een dag niet in zijn bedje vonden, bleek hij al door het raam bij Mina en Bert naar binnen te zijn gegaan...”

Het echtpaar bleef kinderloos, maar was gek op de jeugd in de buurt. ,,Met Bert struinden we rond in het Konijnshol (nu: Dommelbimd) en kasteelpark Stapelen. Hij leek soms wel de rattenvanger van Hamelen als hij met zoveel kinderen op pad ging. Bert rookte altijd sigaar, logisch omdat hij als ploegleider in de sigarenfabriek van Van Susante werkte.” Freekie schrijft ook dat Bert hen mee nam naar zijn schuur, waar de kinderen aan een zakdoekje met benzine mochten ruiken (’Nog steeds lekker!’). ,,Benzine uit hun solexen waarmee Bert en Mina veel rondtoerden. We mochten ook mee achterop.”

Mina was volgens Freekie een slimme vrouw, die van diepgaande gesprekken hield en heel veel autokentekens en de eigenaren van die voertuigen uit haar hoofd kende. ,,Ze maakte verse appelmoes voor ons, we waren altijd heel erg welkom. Bij mooi weer zaten ze op stoeltjes voor hun huis, veel tuin hadden ze niet. In die kleine tuin kweekten ze selderij, met paardenmest die Bert op straat opveegde.”

Nadat de familie Van den Oetelaar naar een nieuwbouwhuis in ‘Plan Oost’ verhuisde, miste Freekie haar buren enorm. ,,Mijn moeder restte niets anders dan naar Mina en Bert te fietsen.Tot het eind van hun leven zijn wij in innig contact met hen gebleven. Deze lieve waardevolle mensen, waarlijk oud goud“, aldus Freekie.