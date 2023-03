Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

Vorig jaar een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

MOOIE LANGE HAREN

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: de familie Van Eijndhoven, woonachtig aan de Vinkenheuvel in Esch. De datum van het gouden huwelijksfeest is nog niet achterhaald, net zo min als de voornamen van de twee echtelieden en de meisjesnaam van de bruid.

,,Het waren de ouders van mijn vader, heel lieve mensen”, meldt Birgitte van Roosmalen- van Eijndhoven. ,,Wat ik me nog herinner is dat we daar iedere zondagmiddag heen gingen. In de schuur lagen heel vaak jonge katjes van de huispoes. Deze werden iedere keer weer netjes naar een asiel gebracht om een huisje te vinden. Opa hield van jagen, dat mocht toen nog. Hielp ook graag mee op de bouw. Oma was altijd thuis samen met tante Marie die nog in het ouderlijk huis woont aan de Vinkenheuvel. Oma had mooie lange zwarte haren die ze in een handomdraai in een knot draaide.”

Aanvullende informatie over het jubilerende bruidspaar kan worden gemaild naar bc@brabantscentrum.nl.