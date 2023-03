Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

‘EERSTE’ HUWELIJK IN ESCH

De onderste foto toont het echtpaar dat twee weken geleden in deze rubriek stond. Het zijn Willem den Ouden en Dien van Liempt (beiden 75 jaar oud) uit Esch, die op 25 september 1978 hun gouden huwelijksfeest vierden. In het artikel dat enkele dagen eerder in deze krant verscheen, is te lezen dat zij de eersten waren die elkaar het jawoord gaven voor het altaar van de toen pas ingezegende Sint-Willibrorduskerk.

Willem werd geboren in Haaren, maar verhuisde met zijn ouders als tiener naar landgoed Beukenhorst op de grens van Esch en Vught. Zijn vader werd daar rentmeester van de familie Fentener van Vlissingen. De ouders van Dien hadden een café aan de Dorpsstraat, dat later bekend stond als De Keulse Kar. Daar ging het jonge stel in 1928 ook wonen en tot 1952 was Willem er kastelein, maar dreef er ook een kolen- en meelhandel. Dien was er zijn steun en toeverlaat, maar had niet veel op met het horecaleven. Goede herinneringen had het tweetal aan de bevrijding in mei 1945. Liefst acht dagen aan een stuk werd in het café gedanst door de inwoners...

Ook was Willem werkzaam voor de voedselvoorziening en in die hoedanigheid kon hij in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk wat onderduikers en mensen uit het verzet helpen. Op 68-jarige leeftijd werd hij nog bode van de Rabobank in Vught, een baantje dat hij pas kort voor de vijftigjarige bruiloft opzegde. In het culturele leven van Esch was Willem lid van het parochieel mannenkoor en mede-oprichter van zowel het koor als de volksdansgroep voor ouderen.

Het koppel kreeg een dochter, drie zonen en twaalf kleinkinderen.