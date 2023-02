Speuren naar ‘oud goud’

vr 17 feb, 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

VAAK VERHUIZEN

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond. Het zijn Harrie van der Meijden (geboren 1903) en Sjaan Rooijakkers (1904). Ze haalden in september 1978 deze krant omdat ze op enkele dagen later, op 2 oktober, hun gouden bruiloft vierden. Dat meldt hun oudste kleinzoon Harrie. ,,Wij koesteren dierbare herinneringen aan oma en opa.”

De gouden bruidegom stond in Boxtel alom bekend als Harrie de Klep. Een bijnaam die erfde hij van zijn vader. Die ging met een houten klepper door Boxtel als er voordelig vlees af te halen was bij het gemeentelijk slachthuis. Harrie werkte ruim veertig jaar bij Philips Gloeilampen in Geldrop waar hij als robijnen jubilaris de gouden eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau kreeg opgespeld. Sjaan zorgde voor het huishouden dat ook vier zonen en twee dochters telde. Het koppel had zijn roots in de buurtschap Onrooi en woonde op diverse adressen. ,,Mijn vader Wim, hun oudste zoon, vertelde dat hij maar liefst negentien keer is verhuisd”, grinnikt Harrie junior.

Aan de (oude) Nieuwstraat woonde het gezin bijna twintig jaar in café Het Witte Paard, waar Harrie en Sjaan zeven jaar uitbater waren. Die horecazaak stond destijds ongeveer op de plek waar nu appartementencomplex De Rechter (aan de Alidade) is te vinden (hoek Hendrik Verheeslaan/Brederodeweg). Vanwege de aanleg van nieuwbouwwijk Boxtel-Oost verhuisde het echtpaar naar Het Schild.

RASECHTE BOC-MAN

Harrie van der Meijden was in 1941 medeoprichter van voetbalverening RKSV Boxtel, speelde er in het eerste elftal en was er jarenlang bestuurslid. Ook zorgde hij voor het onderhoud van het sportpark dat destijds achter De Rots lag. Zonen Wim, Harrie en Christ waren eveneens als spelers succesvol actief op de velden en Fried als scheidsrechter. Ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen trapten veelvuldig tegen de bal en maakten zich verdienstelijk als vrijwilliger bij ‘BOC’, zoals de club in de volksmond nog altijd heet. ,,En inmiddels zetten Liz, Kate en Jens, de achter-achterkleinkinderen van ons opa en oma hun beste beentje voor in jeugdteams.”