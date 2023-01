Speuren naar ‘oud goud’

vr 6 jan, 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot veertig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

Natuurlijk is via oude jaargangen van deze krant te achterhalen wie de jubilerende bruidsparen zijn. Dat is echter een tijdrovende bezigheid omdat de oorspronkelijke publicatiedatum van de foto’s onbekend is. Het zou heel veel bladeren door de vergeelde edities van Brabants Centrum betekenen.

Voor deze ophelderingsactie is óók gekozen om in families herinneringen te laten ophalen aan opa’s en oma’s. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

GRENSKOMMIES

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond. Het zijn belastingambtenaar Clemens Snijders (78) en zijn vrouw Naantje van Oosterhout (71), woonachtig aan de Kalksheuvel in Boxtel. Zij waren op 22 september 1977 een halve eeuw getrouwd en vierden dat die dag met hun kinderen en kleinkinderen. ,,Een prachtig feest waarvoor de buurt alle registers opentrok”, herinnert de jongste dochter Anny van Bragt (85) zich.

Van de acht kinderen uit het huwelijk is zij met haar zussen Nellie (92) en Jo (89) nog als enige over. ,,De buren hadden voor het huis een huldeboog met bloemen geplaatst. En met een koets werden mijn ouders naar de Heilig Hartkerk gebracht voor de jubileummis. In zaal De Adelaar hebben we vervolgens gefeest. De dames allemaal in een lange japon, dat was toen mode”, grinnikt Anny als ze door haar fotoalbum bladert.

Clemens en Naantje vestigden zich met twee kinderen vanuit Roosendaal in het voorjaar van 1930 in Boxtel. ,,Ons vader werkte in West-Brabant als grenskommies en moest smokkelaars opsporen. Onder meer boter werd destijds stiekem naar België getransporteerd. Na beschoten te zijn, besloot hij ander werk te zoeken. Later vonden artsen onderhuids nog hagel in zijn lichaam”, vertelt Anny.

Vader Snijders vond in Boxtel emplooi als belastingambtenaar. Vanuit villa Eras (hoek Baroniestraat-Ons Doelstraat) werkte hij in de buitendienst. Daarnaast zong Clemens in het Heilig Hartkoor en was hij supporter van voetbalclub ODC. Moeder Naantje had zoals destijds gebruikelijk de zorg voor haar gezin. ,,Ze zette in tien jaar tijd acht kinderen op de wereld. Dat kun je je vandaag de dag toch niet meer voorstellen. Maar ik heb me altijd gelukkig geprezen om in een groot gezin te zijn opgegroeid”, blikt Anny terug.