Kèk Liemt benoemd eerste ereleden

wo 20 mrt, 11:37

Oud-huisarts Roger van Laere en Mariet van de Wiel-Quinten zijn al sinds de oprichting betrokken bij erfgoedvereniging Kèk Liemt. Voor hun verdiensten zijn maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd.

Van de Wiel-Quinten is secretaris van de vereniging en werkt momenteel aan een boek over een halve eeuw Kèk Liemt. De bundel beschrijft het verloop van de geschiedenis van Liempde in de afgelopen vijftig jaar. Het recente verleden dus. Het boek wordt aan het einde van het jaar gepresenteerd als de erfgoedvereniging officieel haar jubileum viert. Van Laere was de eerste voorzitter van de stichting Kèk Liemt en heeft veel artikelen over het Liempds erfgoed geschreven.

De twee leden van het eerste uur kregen een oorkonde en een bos bloemen overhandigd en zijn de eerste die de eretitel ontvangen. Van Laere hoorde zijn benoeming een dag later, hij zat thuis met een gebroken heup.