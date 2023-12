MuBo doet drie maanden dienst als museumkroeg

Een week of twee was hij samen met diverse museumvrijwilligers aan het werk. Maar het resultaat is ernaar, meldt Pierre van Amelsvoort tevreden. Aan de hand van zijn vijftien jaar geleden verschenen boek Tapperijen, Tappers en Togen is in MuBo aan de Baroniestraat een tentoonstelling ingericht over de lokale horeca. ‘Op Kroegentocht’ werd zaterdag geopend.