Het monument ter nagedachtenis aan de Essche burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog is onlangs bekrast. Er is een nieuw bord besteld, dat hangt er voor 4 mei.

Esch oorlogsmonument in ‘t Haventje bekrast

1 uur geleden

Het oorlogsmonument dat het comité Esch in Oorlogstijd vorig jaar heeft onthuld in het Haventje, is bekrast. ,,Erg jammer dat dit is gedaan. Het kostte veel kruim om te maken”, geeft mede-initiatiefnemer Jan van Gerven aan.

Op de plaquette staan herinneringen in woord en beeld aan de Essche burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Enkele nabestaanden van een van de overleden Esschenaren op het monument, wees het comité op de beschadiging. ,,Toen we hoorden dat het bord bekrast was, zijn we gaan kijken. Het lijkt op een kwajongensstreek en is volgens ons niet specifiek op de familie van de beschadigde foto gericht. Er liggen veel steentjes in het Haventje, dus krassen kan snel gaan. Maar we vinden het wel erg jammer dat het is gebeurd”, aldus Van Gerven.

RESPECT

Van Gerven, zijn broer Bert en Nettie van de Langenberg werkten een jaar lang hard aan de totstandkoming van de herdenkingsplaat. Zij spraken met nabestaanden van de slachtoffers en schreven hun verhaal op voor toekomstige generaties. Tijdens Dodenherdenking vorig jaar, werd het bord onder grote belangstelling onthuld. Van Gerven: ,,We hebben de verhalen toen zelfs op school aan groep acht voorgedragen. Dan verwacht je ook wel wat respect voor deze herinneringen. Hopelijk komt dit nu ook bij ouders binnen en kunnen zij er hun kinderen op aanspreken.”

NIEUW BORD

Er is inmiddels een nieuw bord besteld. Dat wordt nog voor Dodenherdenking op donderdag 4 mei geplaatst, zodat de plechtigheid die dag zonder smet kan verlopen. De jaarlijkse bijeenkomst begint om 19.00 uur in het Haventje aan de Haarenseweg.

Het landelijke thema is dit keer ‘Leven met oorlog’. In Esch worden daarbij herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog opgehaald. Zo hebben Van Gerven en Van de Langenberg vorig jaar gesproken met Wim van Kasteren en Rien de Bie, die ieder aan een andere kant van Esch woonden tijdens de oorlog. Zij lieten hun herinneringen op schrift vastleggen en deze worden op 4 mei voorgelezen. Naast de gebruikelijke kranslegging, is er ook muziek van het duo Two of Us (Adrie van Osch en Jos Vervoort). Ook wordt voor het eerst de klok geluid die vorig jaar bij het haventje is geplaatst.