‘Brand Novum was erg tragisch, maar voor velen ook een avondje uit’

De voetbrug over het spoor was dé plek voor honderden mensen om de vlammenzee bij meubelfabriek Novum te bekijken. Uit de weide omtrek kwamen mensen naar Boxtel om de spectaculaire brand te bekijken.

16 juni 1972: vlammen grijpen om zich heen in de meubelfabriek aan de Mijlstraat. Rond half vijf ‘s middags wordt de brandweer ingeschakeld. De rookpluim is te zien op een afstand van wel twintig kilometer. ,,In die tijd zonder sociale media en in..