Heemkundelezing over Brabantse adel

14 minuten geleden

Heemkunde Boxtel houdt donderdag 2 maart een lezing over de Brabantse ridderschap in de periode 1814-1918. De bijeenkomst in grand café Rembrandt is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.

Klaasje Douma uit Heeze promoveerde in 2015 op het onderwerp. Zij verzorgt de spreekbeurt die om 20.00 uur begint. Ook families die in Boxtel actief waren komen hierbij aan bod. Daarbij gaat het onder andere om de baron Senarclens de Grancy (die in 1819 kasteel Stapelen kocht) en jonkheer Abraham Speelman (de tweede burgemeester van Boxtel, 1811-1840).