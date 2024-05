Kliederviering in teken van Pinksteren

57 minuten geleden

De eerste kliederviering in de protestantse kerk in Boxtel, op 28 januari, viel in goede aarde. Er volgt zondag 19 mei een tweede, die staat in het teken van Pinksteren, het feest van vuur.

De viering die om 15.00 uur begint in het kerkgebouw aan de Clarissenstraat 18, is speciaal gericht op kinderen, met ouders, opa en oma of andere begeleiders.

VROLIJK

Kliederkerk is een lichtvoetige manier om jeugd kennis te laten maken met bijbel en geloof. De vieringen zijn begrijpelijk en vrolijk. Vrijwilligers lezen voor, er wordt geknutseld en er is wat te drinken en iets lekkers. De dienst is toegankelijk voor iedereen, christelijk of niet.