‘Godsdienst en onderwijs uit elkaar gegroeid’

ma 11 mrt, 12:58

De excursie ‘Godsdienst en onderwijs uit elkaar gegroeid’ voert wandelaars langs langs de plaatsen waar Liempdse kinderen naar school en de inwoners ter kerke gingen. Komende zondag 17 maart verzorgt Gastvrij Liempde-gids Jan van de Sande de leerzame tocht.

De Sint-Janskapel aan de Kerkakkers, waaraan een klein schooltje verbonden was, werd in 1603 een zelfstandige parochiekerk. Maar in 1648, aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog, gingen de kerk en het onderwijs over in gereformeerde handen. De Liempdse bevolking bleef vrijwel uitsluitend katholiek en moest uitwijken naar een schuilkerk aan het huidige Tooseplein. Maar in 1864 brandde dit geloofshuis volledig af. Pastoor Albertus Raaijmakers liet daarna de huidige Sint-Jans Onthoofdingkerk en pastorie bouwen. Hij haalde ook de Zusters van Liefde uit Tilburg naar Liempde en stichtte hiervoor het Sint Albertusklooster met een meisjes- en kleuterschool. Dat was tegen het zere been van het gemeentebestuur... Waarom? Dat ontdekken deelnemers 17 maart vanaf 10.00 uur. De wandeling start vanaf SPPiLL-boerderij D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4. Deelname kost vijf euro per persoon, contant te voldoen bij de kassa.